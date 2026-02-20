Polêmica

Virginia é citada por júri em justificativa que diminuiu nota da Grande Rio

Influenciadora teve problemas com sua fantasia no desfile e havia levantado dúvidas sobre a perda de pontos da escola

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:37

Virgínia não deu sorte para a Grande Rio Crédito: JOÃO SALLES / Folhapress

Virginia Fonseca, 26, desfilou como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e, em justificativa para a retirada de pontos da escola, um dos jurados citou a influenciadora.

O jurado Mateus Dutra retirou um décimo da escola no quesito evolução devido ao espaço vazio que atrapalhou o desempenho de Virginia. O quesito avalia a fluidez, o ritmo e a harmonia da escola. O "claro" (espaço vazio) foi registrado por Mateus aos 47 minutos, entre o tripé 3 e a ala 18. A divulgação detalhada foi feita pela Liesa.

"A escola, apesar de ter desfilado com bastante espontaneidade pela maioria de seus componentes, pecou no subquesito fluência ao abrir um claro aos 47 minutos. OBS: Atentar para o espaço deixado para a rainha de bateria, pois um espaço muito reduzido pode prejudicar a evolução da dança da mesma."

A influenciadora teve problemas com sua fantasia no desfile e havia levantado dúvidas sobre a perda de pontos da escola. A Grande Rio perdeu um décimo no quesito Fantasia e um décimo no quesito Evolução, que poderiam ser afetados pelo desempenho de Virginia.

Mas não é possível cravar que a perda dos décimos foi por culpa de Virginia. Os quesitos são avaliados pelo conjunto, e qualquer componente pode impactar a nota.

Ela desfilou com a fantasia incompleta após retirar o costeiro de 12 kg durante o percurso no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O adereço atrapalhou a desenvoltura da influenciadora, que precisou da ajuda da equipe para retirá-lo antes do fim do desfile. Além do costeiro, o tapa-sexo da fantasia descolou parcialmente durante o desfile.

A escola ficou na 8ª posição na classificação geral do Carnaval do Rio de Janeiro. Ela teve pontuação geral de 268,7. A Grande Rio não vai participar do Desfile das Campeãs, que reúne as seis primeiras colocadas.

Virginia Fonseca voltará à avenida pela Grande Rio em 2027. A influenciadora confirmou nas redes sociais que será a rainha de bateria da agremiação em 2027.

