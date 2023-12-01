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Quem é Hytalo Santos, influenciador que doou iPhone para convidados de casamento

Paraibano afirma ser milionário e teria gasto R$ 700 mil somente nos convites para a cerimônia; entenda quem é Hytalo Santos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:58

Hytalo Santos doou iPhone para convidados de seu casamento
Hytalo Santos doou iPhone para convidados de seu casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@hytalosantos
Nesta sexta-feira, 1, o influencer paraibano Hytalo Santos chamou a atenção nas redes sociais pelo seu casamento com o cantor Euro. Além do evento, o influenciador investiu no convite - que acompanhava um iPhone 15 Pro Max gratuito para cada convidado. Mesmo assim, na cerimônia, que aconteceu na última quinta-feira, 30, ele se queixou de que o casamento estaria vazio.
Hytalo, que afirma ser milionário, revelou ao jornal Extra que gastou mais de R$ 700 mil nos convites e cerca de R$ 4 milhões no casamento.
Hytalo se define como "um paraibano sonhador que ama seu povo e nunca desistiu de lutar". Ele é natural de Cajazeiras, no interior da Estado. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, o criador de conteúdo ficou famoso por vídeos de dancinha.
Com estilo similar ao de Carlinhos Maia, Hytalo reúne várias pessoas - geralmente comediantes - em uma casa e compartilha sua rotina.
O influenciador não esconde sua fortuna em seus vídeos. Em diversas ocasiões, Hytalo já presenteou amigos com carros e até casas. Ele também "adotou" mais de dez jovens, em situação de vulnerabilidade, e ajuda a sustentá-las com o pagamento de necessidades básicas.
Na última quinta-feira, 30, ele se casou com Euro, que é empresário, cantor e também influenciador.

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