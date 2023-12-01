Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Naiara Azevedo cancela show após denunciar ex-marido por violência doméstica
Famosos

Naiara Azevedo cancela show após denunciar ex-marido por violência doméstica

Cantora acusa Rafael Cabral de lesão corporal, violência patrimonial e apropriação de bens. Ela se apresentaria em Mato Grosso neste sábado, 2. ‘Estadão’ tentou contato com advogados do empresário
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:43

A cantora sertaneja Naiara Azevedo cancelou o show que faria no Vale de São Domingos, em Mato Grosso, neste sábado, 2, após registrar boletim de ocorrência contra seu ex-marido, Rafael Cabral, acusado de lesão corporal, violência patrimonial e apropriação de bens. Maria Luiza Póvoa Cruz, advogada da artista, revelou que a Justiça de Goiás deferiu medida protetiva em favor de Naiara.
Em comunicado publicado nas redes sociais, a artista afirmou que o divórcio entre ela e o ex-marido ocorreu em outubro de 2021. Ela ainda afirmou que foi à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, acompanhada por sua advogada, para formalizar o pedido de medida protetiva.
"Objetivando o amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial que vem sofrendo", dizia a nota publicada nas redes sociais de Naiara.
A cantora Naiara Azevedo
Naiara Azevedo cancelou show que faria em Mato Grosso Crédito: Reprodução/Instagram @naiaraazevedo
Antes da defesa da sertaneja revelar a acusação de violência patrimonial, o G1 noticiou que, no boletim de ocorrência, Naiara disse temer por sua vida. Isso porque Rafael Cabral teria feito um seguro de vida no nome dela com um valor muito alto, tendo ele próprio como beneficiário.
Depois de explicar a situação aos fãs e ao público, Naiara contou que o show de sábado, 2, estava cancelado e seria reagendado, sem data prevista. "As demais apresentações de Naiara Azevedo seguem inalteradas", diz o comunicado.
A reportagem tentou contato com o advogado Guilherme Capanema, que representa o acusado, para saber se eles teriam algum posicionamento sobre o assunto, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Veja Também

Naiara Azevedo registra caso de violência doméstica em delegacia de Goiânia

Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão: ‘Falam comigo pelo olhar’

Divórcio de Ana Hickmann pela lei Maria da Penha é negado; caso vai tramitar na Vara da Família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados