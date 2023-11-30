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Naiara Azevedo registra caso de violência doméstica em delegacia de Goiânia

Assessoria da cantora de '50 Reais' informa que ela não tem namorado e que caso corre em segredo de Justiça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:11

A cantora Naiara Azevedo
A cantora Naiara Azevedo Crédito: Instagram/@naiaraazevedo
A cantora Naiara Azevedo procurou a Polícia Civil, na madrugada desta quinta-feira, dia 30, para registrar uma denúncia de violência doméstica e foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a Deam, em Goiânia.
A assessoria de imprensa da cantora de música sertaneja não deu detalhes sobre o ocorrido e reiterou que Naiara não tem namorado. O caso corre em segredo de Justiça.
Segundo o G1, o boletim de ocorrência registrado pela cantora cita seu ex-marido, Rafael Cabral. Nele, ela teria contado que foi casado por dez anos, até se separar em julho, e que sofreu um episódio de violência física e de ameaça pelo antigo companheiro. O advogado de Cabral disse ao portal que ele não foi intimado e que não tem conhecimento dos fatos.
Conhecida pelo hit "50 Reais", Naiara ainda tem no currículo "Palhaça", "Emocional Abalado" e "50%". Ela ganhou projeção também por participar do Big Brother Brasil, o BBB, em 2022, embora tenha sido a terceira eliminada daquela edição.

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