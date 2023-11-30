Naiara Azevedo registra caso de violência doméstica em delegacia de Goiânia

A cantora Naiara Azevedo Crédito: Instagram/@naiaraazevedo

A cantora Naiara Azevedo procurou a Polícia Civil, na madrugada desta quinta-feira, dia 30, para registrar uma denúncia de violência doméstica e foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a Deam, em Goiânia.

A assessoria de imprensa da cantora de música sertaneja não deu detalhes sobre o ocorrido e reiterou que Naiara não tem namorado. O caso corre em segredo de Justiça.

Segundo o G1, o boletim de ocorrência registrado pela cantora cita seu ex-marido, Rafael Cabral. Nele, ela teria contado que foi casado por dez anos, até se separar em julho, e que sofreu um episódio de violência física e de ameaça pelo antigo companheiro. O advogado de Cabral disse ao portal que ele não foi intimado e que não tem conhecimento dos fatos.