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Ana Furtado revela estar ‘definitivamente curada’ do câncer de mama; veja vídeo

‘Notícia mais feliz da minha vida’, celebrou a apresentadora nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 11:19

A apresentadora Ana Furtado é contratada pela TNT
A apresentadora Ana Furtado revelou que está curada do câncer de mama Crédito: Instagram/@tntbr
Ana Furtado revelou nesta quarta-feira, 29, que está curada do câncer de mama. No Instagram, ela compartilhou um vídeo ao lado do médico Fernando Maluf. No registro, o oncologista deu a notícia: "é um baita de um prazer, uma alegria, dizer que a Aninha, depois de cinco anos de tratamento, está absolutamente curada". Segundo Fernando Maluf, os exames da apresentadora estão "completamente negativos".
Ana terá apenas que seguir fazendo exames anuais. Na legenda do post, ela escreveu: "definitivamente curada". "Eu recebi a confirmação da notícia mais feliz da minha vida. A notícia que eu esperei por 5 anos! Eu tinha certeza de que esse dia chegaria. E chegou", celebrou.
Em maio de 2018, Ana Furtado revelou publicamente seu diagnóstico de câncer de mama, enfatizando a importância do autoexame e do apoio familiar em sua jornada. Após realizar uma cirurgia para a retirada do tumor e submeter-se ao tratamento pós-cirúrgico, incluindo quimioterapia, a apresentadora alcançou a remissão da doença.

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