Ana Furtado revela estar ‘definitivamente curada’ do câncer de mama; veja vídeo

A apresentadora Ana Furtado revelou que está curada do câncer de mama Crédito: Instagram/@tntbr

Ana Furtado revelou nesta quarta-feira, 29, que está curada do câncer de mama. No Instagram, ela compartilhou um vídeo ao lado do médico Fernando Maluf. No registro, o oncologista deu a notícia: "é um baita de um prazer, uma alegria, dizer que a Aninha, depois de cinco anos de tratamento, está absolutamente curada". Segundo Fernando Maluf, os exames da apresentadora estão "completamente negativos".

Ana terá apenas que seguir fazendo exames anuais. Na legenda do post, ela escreveu: "definitivamente curada". "Eu recebi a confirmação da notícia mais feliz da minha vida. A notícia que eu esperei por 5 anos! Eu tinha certeza de que esse dia chegaria. E chegou", celebrou.