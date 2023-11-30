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Televisão

Astrid Fontenelle se despede do Saia Justa após 11 anos

Emocionada, a apresentadora anunciou nesta quarta-feira (29) sua saída do programa no GNT. Larissa Luz também deixará a atração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:03

Emocionada, Astrid Fontenelle anunciou nesta quarta-feira (29) sua despedida do Saia Justa (GNT). A apresentadora estreia nesta quinta (30) a nova temporada de Chegadas e Partidas no GNT (o programa também é exibido no Fantástico, da Globo) e se prepara para um projeto autoral em 2024.
"Chegou a hora de dizer tchau, até breve, adeus para o Saia Justa. Foram 11 anos aqui nesse sofá", disse.
Nesse período, Astrid apresentou 528 programas e colocou em discussão por volta de 1.500 assuntos. Ela chorou ao lembrar os meses em que foi para o estúdio com poucas pessoas e sem as colegas de sofá, durante a fase mais grave da pandemia.
Astrid Fontenelle
Astrid Fontenelle terá um projeto autoral em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @astridfontenelle
"Foi muita coisa. Muita filosofia, muita pesquisa de Harvard, muitas citações, muitos choros, muitas emoções, muitas confissões, muitas revelações e muita ajuda", recordou.
A âncora citou a colaboração dos diretores e demais funcionários e agradeceu a todos, citando os nomes de todas as mulheres que já fizeram parte do programa. Também disse que a despedida não é fácil e agradeceu especialmente ao público.
"Não existe uma certeza sobre o que é o tempo. Mas deu meu tempo. Foi bom esse tempo, foi muito valoroso".

MUDANÇAS NO ELENCO

A cantora e atriz Larissa Luz também anunciou a sua saída do Saia Justa. Chorando, ela disse que vai se dedicar à carreira artística. Há previsão de lançamento de um novo álbum, com turnê.
"Levo aprendizado, levo gratidão, tendo a certeza de que fui inteira e entreguei o melhor de mim".
Larissa contou que se sentiu honrada e amada nas ruas, ao ouvir elogios de pessoas à participação dela nos debates.
As duas ainda estarão no sofá na próxima quarta-feira, quando Angélica será a convidada especial. E no dia 13 de dezembro vai ao ar um programa de despedida. Nos dias 20 e 27 serão reexibidos dois episódios com a formação atual.
Gabriela Prioli e Bela Gil permanecem na atração em 2024.

REPERCUSSÃO

No ar há 21 anos, o Saia Justa tem a renovação de elenco e a diversidade de ideias como parte de sua história.
Nas redes sociais, Astrid foi elogiada após anunciar a saída.
"Vi Astrid ajudar muitíssima gente ao longo das décadas. Amigos em comum, pessoas com quem trabalhamos, pessoas que cruzaram o seu caminho por acaso e, finalmente, a mim", comentou a jornalista Barbara Gancia, que já fez parte do programa.
"Nao estava preparada para essa notícia. Parabéns e boa sorte, Astrid", disse a apresentadora Fernanda Lima.
"Você será sempre a a alma desse programa", afirmou o ex-deputado Jean Wyllys (hoje no PT, ex-PSOL).

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