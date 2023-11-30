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Lei

Câmara aprova prorrogação da Lei Paulo Gustavo e encaminha projeto para Lula

Proposta de extensão até dezembro do ano que vem já havia passado pelo Senado e agora aguarda sanção presidencial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 10:44

Morto em 2021, por conta da Covid-19, Paulo Gustavo será homenageado pela São Clemente
Câmara dos Deputados confirmou na noite desta quarta-feira (29) a extensão da Lei Paulo Gustavo Crédito: Divulgação
A Câmara dos Deputados confirmou na noite desta quarta-feira (29) a extensão da Lei Paulo Gustavo, destinada ao fomento do setor cultural, depois de o projeto ser aprovado pelo Senado, há duas semanas. A proposta agora segue para o presidente Lula para sanção presidencial.
O projeto que garante R$ 3,86 bilhões para o desenvolvimento de atividades culturais, se confirmada a aprovação, estará em vigor até dezembro do ano que vem.
Na Câmara, a proposta foi aprovada por 326 votos a 84. No Senado, havia recebido 74 endossos. O projeto foi escrito pelos senadores Randolfe Rodrigues, da Rede, e Humberto Costa, do PT.
A lei foi criada ainda durante a pandemia de Covid-19 e é destinada a espaços ou atividades culturais. Seu objetivo é incentivar e reaquecer o setor cultural perante os efeitos da crise sanitária, garantindo apoio a artistas, produtores e organizadores de áreas como o cinema, o teatro e a música.
"A prorrogação da Lei Paulo Gustavo é uma vitória para o setor cultural, que foi duramente afetado pela pandemia de Covid-19", celebrou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

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