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Fiuk surge coberto de pétalas de rosas e aos beijos com ruiva em festa de Carlinhos Maia

Influenciadora confundiu o nome dos pais do artista: 'Um beijo para seu sogro, o Roberto Carlos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 08:32

Fiuk beija Belle Kinzel em festa de Carlinhos Maia
Fiuk beija Belle Kinzel em festa de Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhos
O cantor Fiuk protagonizou um momento romântico ao ser registrado trocando beijos com a modelo Belle Kinzel durante o evento Casa da Barra. O encontro, promovido por Carlinhos Maia em sua residência em Barra de São Miguel, Maceió, reuniu diversos criadores de conteúdo nesta terça-feira (28).
Um vídeo compartilhado no Instagram de Carlinhos Maia capturou o filho de Fábio Jr. trocando carícias com a modelo, enquanto ambos estavam envolvidos por pétalas de rosas. Os dois compartilham risadas em um clima descontraído e, ao término do vídeo, Belle envia uma mensagem bem-humorada: "Um beijo para meu sogro, o Roberto Carlos."
Após a repercussão e o próprio Fiuk corrigir a informação, a influenciadora fez publicações em suas redes sociais repetindo a piada. "Domingo estarei aí comendo churrasco com você, Roberto Carlos. Ele não é filho do Roberto Carlos com a Glória Pires?", perguntou Belle.
Fiuk, que é filho do cantor Fábio Junior com Cristina Kartalian, também foi visto na última sexta-feira (24) trocando beijos com a influenciadora Ayarla, durante um show de Xand Avião, na Casa da Barra.

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