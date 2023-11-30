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Após separação, Simone e Simaria se reencontram em casamento do irmão

Ex-dupla não era vista junta em público desde o fim da parceria, mas nega atrito familiar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:08

Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais
Simaria e Simone se reencontraram no casamento do irmão Crédito: Robson Ventura/Folhapress
Simone e Simaria Mendes, da antiga dupla sertaneja, se reencontraram no casamento do irmão. As duas não eram vistas juntas em público desde a separação, em 2022.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, Simaria abraça a mãe enquanto Simone, ao lado, agacha para falar com a filha. Aparentemente, as duas não se cumprimentaram naquele momento.
As cantoras foram madrinhas da união de Caio Mendes e Mayara Cardoso. Publicamente, as artistas sempre negam qualquer atrito. Em julho deste ano, em entrevista à Folha de S.Paulo, Simaria afirmou que está compondo novas músicas e que deseja o melhor para a irmã.
"Fico feliz, quero que ela cresça, siga seu caminho. E quando apareceu a música número 1, que massa, orgulho. Simone é minha irmã, sangue do meu sangue". A música a qual ela se referiu é "Erro Gostoso", que atingiu o topo das paradas do aplicativo de música Deezer.

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