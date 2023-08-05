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Queda de ator Sidney Sampaio é resultado de efeitos colaterais de remédios

Segundo comunicado enviado pela assessoria do ator, medicamentos para insônia culminaram no incidente de sexta (04)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 09:19

Sidney Sampaio caiu do primeiro andar de um hotel
Sidney Sampaio caiu do primeiro andar de um hotel Crédito: Reprodução/instagram
Em comunicado enviado na noite desta sexta (4), a assessoria do ator Sidney Sampaio, 43, afirmou que o incidente sofrido por ele no mesmo dia aconteceu devido a efeitos colaterais de um medicamento para insônia. O ex-global caiu da janela do banheiro de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
"Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo", diz o texto, que ainda reitera que "quaisquer informações vindas de 'amigos' são inverídicas". Ainda segundo a nota, o ator se pronunciará através de suas redes sociais.
Segundo testemunhas, Sidney sofreu duas quedas entre os andares do hotel. O ocorrido iniciou pela manhã, quando Sidney chegou alterado ao local por volta das 4 horas. Às 7 horas, funcionários começaram a ouvir barulhos de vidro se quebrando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ator ao hospital, que confirmou que ele sofreu duas fraturas, mas que, por enquanto, não há necessidade de cirurgia e segue em observação.

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