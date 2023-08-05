Queda de ator Sidney Sampaio é resultado de efeitos colaterais de remédios

Sidney Sampaio caiu do primeiro andar de um hotel Crédito: Reprodução/instagram

Em comunicado enviado na noite desta sexta (4), a assessoria do ator Sidney Sampaio, 43, afirmou que o incidente sofrido por ele no mesmo dia aconteceu devido a efeitos colaterais de um medicamento para insônia. O ex-global caiu da janela do banheiro de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo", diz o texto, que ainda reitera que "quaisquer informações vindas de 'amigos' são inverídicas". Ainda segundo a nota, o ator se pronunciará através de suas redes sociais.

Veja o momento em que o ator Sidney Sampaio caiu do 5° andar de hotel, depois de ter destruidø o quarto inteiro.

Ele está instável e internado no hospital. pic.twitter.com/WAvPFzUDug — Insta @BobyFofokeiro (@bobfofokeiro) August 4, 2023