Queda de ator Sidney Sampaio é resultado de efeitos colaterais de remédios

Em comunicado enviado na noite desta sexta (4), a assessoria do ator Sidney Sampaio, 43, afirmou que o incidente sofrido por ele no mesmo dia aconteceu devido a efeitos colaterais de um medicamento para insônia. O ex-global caiu da janela do banheiro de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
"Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo", diz o texto, que ainda reitera que "quaisquer informações vindas de 'amigos' são inverídicas". Ainda segundo a nota, o ator se pronunciará através de suas redes sociais.
Segundo testemunhas, Sidney sofreu duas quedas entre os andares do hotel. O ocorrido iniciou pela manhã, quando Sidney chegou alterado ao local por volta das 4 horas. Às 7 horas, funcionários começaram a ouvir barulhos de vidro se quebrando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ator ao hospital, que confirmou que ele sofreu duas fraturas, mas que, por enquanto, não há necessidade de cirurgia e segue em observação.