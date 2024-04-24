Quase uma semana após o anúncio da separação com Gracyanne Barbosa, Belo, 50, comemorou seu aniversário com uma festa. O cantor, que fez mais um ano de vida nesta segunda-feira (22), agradeceu pelo carinho e afirmou que espera que venham mais 50 anos.

Nos stories do Instagram, o cantor exibiu a comemoração e posou ao lado do bolo. "Ainda sem palavras por todo o amor e carinho que recebi em um dia tão especial para mim. Gratidão por cada um de vocês", escreveu o músico.

'Que venham mais 50', diz Belo ao celebrar festa de aniversário Crédito: Divulgação Instagram

Em seguida, o cantor mostrou a festa que ganhou dos seus amigos e equipe de trabalho. "Obrigado por fazerem parte da minha vida e espero que venham mais 50 anos, eu fazendo parte da de vocês, falo do Belo. Amo vocês", disse ele.

Além de comemorar o aniversário, o cantor ainda subiu ao palco para um show. "O dia se tornou ainda mais especial quando em uma segunda-feira fizemos sold out (esgotado) em um show de três horas. Vocês são meus presentes. Tudo por vocês, sempre. Foi lindo", comemorou.

No dia do aniversário do cantor, a musa fitness exibiu seus treinos em uma academia. Gracyanne não abandonou a rotina de exercícios e mostrou que está em dia.

SEPARAÇÃO

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".