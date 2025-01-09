Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Que horas começa o Big Day? Saiba tudo sobre a revelação dos participantes do BBB 25
É hoje

Que horas começa o Big Day? Saiba tudo sobre a revelação dos participantes do BBB 25

Novos concorrentes ao prêmio serão anunciados em duplas durante a programação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:45

O apresentador do BBB, Tadeu Schmidt
O apresentador do BBB, Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/Globo
Nesta quinta-feira (9) acontece o tão aguardado Big Day, o dia em que os nomes dos novos participantes do Big Brother Brasil são anunciados. No BBB 25, os concorrentes entrarão em duplas. Mas que horas começa o Big Day?
Segundo a Globo, a identidade dos novos confinados começará a ser revelada no intervalo da novela "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo, após às 17h05, e vai durar até a noite nos intervalos de "Mania de Você".
A divulgação será ancorada da mansão pelo apresentador, Tadeu Schmidt, e um time de comentaristas da RedeBBB.
No Gshow e no Globoplay, o público poderá acompanhar a Maratona Big Day que também vai discutir os perfis anunciados com convidados especiais.

Veja Também

Emily Araújo fala pela primeira vez sobre agressão no BBB

Cotada para o BBB 25, Marina Sena se pronuncia

Cotada como participante do BBB 25, Daniele Hypolito é exonerada de cargo no estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados