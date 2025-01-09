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Emily Araújo fala pela primeira vez sobre agressão no BBB

A campeã do BBB 17 falou pela primeira vez sobre a agressão que sofreu no 'BBB: O Documentário'.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 10:22

Emily Araújo
Emily Araújo falou pela primeira vez sobre a agressão que sofreu no BBB Crédito: Reprodução @emillyaraujoc
Emily Araújo, campeã do BBB 17, falou pela primeira vez sobre a agressão que sofreu no 'BBB: O Documentário'. Durante o programa, ela se envolveu com o médico Marcos Harter, que foi eliminado do reality por agredir a então companheira.
Em lágrimas, Emily relembrou sua trajetória no reality: ela havia acabado de perder a mãe e estava em momento de fragilidade emocional. Ao conhecer Marcos, acabou se afeiçoando. Após a saída dele e o fim do reality, a ex-BBB não o denunciou nem deu entrevistas sobre as agressões que sofria.
"Eu não denunciei ele porque eu achei que eu ia ter que vê-lo. Ele ia poder tocar em mim de novo", desabafou Emily. A ex-BBB disse ainda que não sabia da possibilidade de pedir uma medida protetiva.
Ela ainda disse que sofreu com ataques dos internautas sobre sua agressão: "Eu nunca aceitei falar sobre isso porque eu fui muito atacada por ter sido agredida. Eu ainda tenho medo. Isso vai ao ar e eu sou atacada de novo".
A Globo diz que procurou Marcos Harter, mas o ex-BBB não quis dar entrevista.

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