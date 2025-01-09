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Cotada para o BBB 25, Marina Sena se pronuncia

A cantora é um dos nomes que circulam na internet para compor o Camarote do BBB 25
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 10:14

A cantora Marina Sena
Marina Sena é um dos nomes que circulam na internet para compor o Camarote do BBB 25 Crédito: Divulgação
Marina Sena é um dos nomes que circulam na internet para compor o Camarote do BBB 25. Nesta quarta-feira (8), a cantora se pronunciou, fazendo uma brincadeira com os seguidores.
"Gente, é verdade. Eu estou confinada", brincou Marina, passando alguns minutos afastada do Instagram e voltando para explicar toda a situação.
"Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o 'MS3'. Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada", disse a cantora.
Marina entraria no BBB acompanhada do namorado, Juliano Floss. Neste ano, os participantes entrarão na casa em duplas. O anúncio dos brothers e sisters acontece na próxima quinta-feira (9).

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