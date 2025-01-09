Cotada para o BBB 25, Marina Sena se pronuncia

Marina Sena é um dos nomes que circulam na internet para compor o Camarote do BBB 25 Crédito: Divulgação

Marina Sena é um dos nomes que circulam na internet para compor o Camarote do BBB 25. Nesta quarta-feira (8), a cantora se pronunciou, fazendo uma brincadeira com os seguidores.

"Gente, é verdade. Eu estou confinada", brincou Marina, passando alguns minutos afastada do Instagram e voltando para explicar toda a situação.

"Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o 'MS3'. Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada", disse a cantora.