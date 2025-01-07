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Contagem regressiva

Cotada como participante do BBB 25, Daniele Hypolito é exonerada de cargo no estado

Daniele e Diego Hypólito são alguns dos nomes que circulam pela internet como possíveis membros do grupo Camarote do BBB 25.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 18:54

Diego e Daniele Hypólito apostam carreira no universo do picadeiro
Daniele e Diego Hypólito são alguns dos nomes que circulam pela internet como possíveis membros do grupo Camarote do BBB 25. Crédito: Reprodução/Instagram/@diegohypolito/@danyhypolito
Daniele e Diego Hypólito são alguns dos nomes que circulam pela internet como possíveis membros do grupo Camarote do BBB 25. Em meio aos rumores, uma confirmação: a ex-ginasta deixou seu antigo trabalho e já pode ser confinada.
Daniele foi exonerada do cargo na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro na última segunda-feira (6), segundo publicou o Diário Oficial do Estado. A ex-ginasta trabalhava como assessora especial e deixou o cargo a pedido próprio.
Daniele Matias Hypólito é a recordista de participações olímpicas com o Brasil na ginástica artística. Presente na seleção brasileira da modalidade por mais de 20 anos, ela competiu pelo país nas edições de Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.
A ex-ginasta também atuou como comentarista nas transmissões de ginástica dos canais SporTV durante as Olimpíadas de Paris. Ela já participou do reality Powe Couple Brasil 5 (Record), com o marido, Fábio Castro.
Seu irmão, Diego Hypólito, também ex-ginasta, pode entrar como sua dupla na 25ª edição do Big Brother Brasil. Ele foi medalhista de prata nas Olimpíadas do Rio-2016. Foi comentarista da Globo nos jogos de Paris.
Na manhã desta terça-feira (7), Daniele pode ter compartilhado uma confirmação de que será confinada. Em vídeo nos stories do Instagram, ela diz que "queria ter dormido até meio-dia", mas foi derrubada da cama às 6h30: "acorda, levanta que o dia já começou". Ela também publicou um vídeo em que aparece dançando.

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