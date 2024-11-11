'Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio', diz Fábio Porchat

Humorista Fábio Porchat Crédito: Instagram/fabioporchat

Convidado do segundo episódio do quadro "Angélica: 50 & Uns", que vai ao ar no próximo domingo (17) no Fantástico, Fábio Porchat, 41, falou sobre a decisão de não ter filhos. O apresentador lembrou ter ficado aliviado de sua convicção após uma conversa com João Vicente de Castro.

Apresentador de "Que História É Essa, Porchat?, ele contou o que aconteceu: "Um dia estava conversando com João Vicente e ele me perguntou: "Vai ter filho?". Eu falei: "Vou ter que ter, né?". E ele: "Não, Fábio. Se você não quer ter, não tenha filho". Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio. Que gostoso", reconheceu o apresentador.

Ele também comentou que a pressão para ter filhos é muito menor para os homens em comparação com as mulheres: "Para o homem, ainda tem essa coisa que é mais uma vantagem da sociedade. Se daqui a 40 anos eu decidir ter um filho, eu posso ter um filho", comentou o apresentador.