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Prova do Finalista do 'BBB 24' já ultrapassa 8 horas de duração

Participantes devem se manter em cima de uma plataforma giratória segurando um disco com a logomarca do patrocinador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 08:54

Prova do Finalista do 'BBB 24' já ultrapassa 8 horas de duração
Participante do BBB só podem usar as mãos ou braços na Prova do Finalista Crédito: Reprodução/Globoplay
Após a eliminação da participante Beatriz, a Prova do Finalista do BBB 24 começou às 23h45 da quinta-feira, 11. Alane e Davi ainda permanecem na disputa após oito horas de competição.
Os participantes, representando as escovas de um lava jato, devem se manter em cima de uma plataforma giratória segurando um disco com a logomarca do patrocinador, podendo usar somente as mãos ou os braços.
Segundo as regras, quem deixar cair ou usar outra parte do corpo para apoiar o disco, será automaticamente eliminado.
Matteus foi o primeiro a sair, pedindo para parar a prova por volta de 1h50, após resistir por mais de duas horas, devido a um mal-estar.
Isabelle também deixou a competição, às 6h40, quase 7 horas depois de começar, sentindo-se mal e sendo amparada pelos dummies ao sair. Alane e Davi continuam competindo, trocando provocações sobre quem se adaptaria melhor ao prêmio, um carro.
Davi comentou que "esse carro combina comigo, sou motorista de aplicativo," enquanto Alane já imaginava "meu look que combina com a cor do carro".
Em caso de necessidade de desempate após o programa de sexta-feira, os competidores terão que escolher uma chave. Quem acertar a chave que liga a Chevrolet S10 vence a prova e se torna o primeiro finalista do BBB 24.

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