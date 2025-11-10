Televisão

Príncipe William se emociona ao ver foto rara de Diana com Huck: 'Coisa linda'

Realeza esteve nesta semana pela primeira vez no Rio de Janeiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:02

Príncipe William no Domingão com Huck Crédito: Reprodução/Globo

No Brasil pela primeira vez, o príncipe William viu uma foto rara de sua mãe, princesa Diana. O presente foi dado por Luciano Huck, durante uma entrevista para o seu programa na Globo, exibida neste domingo (9).

"De que ano foi isto?", perguntou William. "Foi em 1991", disse Huck. "Que coisa linda", afirmou William. A foto em questão era de uma visita de Diana em São Paulo, na Fundação Casa, onde conversou com menores de idade que estavam reclusos.

Luciano Huck elogiou William pelo seu legado. O príncipe falou sobre a emoção em estar no Brasil pela primeira vez e disse que se encantou com a beleza da cidade.

"Quando cheguei aqui, vi as belezas da cidade e fiquei encantado. Estar no Pão de Açúcar foi um sonho realizado", disse William.

O príncipe também comentou a fama de ser a pessoa que mantém o legado de sua mãe, Diana, em relação a filantropia.

"Eu tento usar minha influência para seguir e melhorar o mundo", disse William.

