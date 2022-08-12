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Príncipe George recebe convite de menina de 6 anos e Kate Middleton responde

Criança convidou o primogênito dos duques de Cambridge para seu aniversário e recebeu uma carta da realeza britânica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 08:27

Príncipe George recebe convite de menina de 6 anos
Príncipe George recebe convite de menina de 6 anos Crédito: Reuters/Folhapress
Uma menina de 6 anos recebeu uma carta da realeza britânica após convidar o príncipe George, primogênito de William e Kate Middleton, para sua festa de aniversário, segundo o portal britânico Express.
"O duque e a duquesa de Cambridge me pediram para agradecer a carta na qual você convida o príncipe George para sua festa de 6 anos. Lamento ter demorado tanto para responder. Suas Altezas Reais ficaram extremamente gratas por seu amável convite", diz a mensagem, que, segundo o veículo, foi respondida por Kate.
"Tendo considerado cuidadosamente as possibilidades, no entanto, lamento muito que Suas Altezas Reais sintam relutantemente que eles têm de recusar. Espero, porém, que você tenha gostado do seu aniversário", continua o texto.
Ao final, os duques de Cambridge agradecem imensamente o convite: "O duque e a duquesa de Cambridge ficaram imensamente emocionados por você se dar ao trabalho de escrever como fez para o filho deles, o príncipe George. Foi realmente muito atencioso da sua parte. Suas Altezas Reais me pediram para enviar seus mais calorosos agradecimentos e melhores votos".
Após receber a carta com o brasão real, a mãe da menina comemorou no Twitter: "Algo incrível para ela guardar".

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