Preta Gil é internada com infecção urinária em hospital de Salvador

Preta Gil Crédito: Reprodução @Pretagil

Preta Gil está internada com infecção urinária em um hospital particular de Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela diretoria médica da unidade de saúde na capital baiana.

A cantora deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital no sábado (8) para monitoramento e cuidados médicos. Segundo o último boletim divulgado pela equipe médica, o quadro de saúde de Preta permanece estável.

No início da noite desta segunda-feira, a filha de Gilberto Gil publicou uma mensagem em uma rede social para acalmar os fãs. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!", escreveu em um post.

Três dias antes de ser internada, Preta tomou banho de mar em Salvador. Ela, que está em tratamento contra um câncer, explicou aos seguidores que teve liberação médica para ir à praia e dar um mergulho.