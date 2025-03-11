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Preta Gil é internada com infecção urinária em hospital de Salvador

Cantora está na Unidade de Terapia Intensiva desde sábado (8): 'Estou sendo bem cuidada'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2025 às 08:30

Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução @Pretagil
Preta Gil está internada com infecção urinária em um hospital particular de Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela diretoria médica da unidade de saúde na capital baiana.
A cantora deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital no sábado (8) para monitoramento e cuidados médicos. Segundo o último boletim divulgado pela equipe médica, o quadro de saúde de Preta permanece estável.
No início da noite desta segunda-feira, a filha de Gilberto Gil publicou uma mensagem em uma rede social para acalmar os fãs. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!", escreveu em um post.
Três dias antes de ser internada, Preta tomou banho de mar em Salvador. Ela, que está em tratamento contra um câncer, explicou aos seguidores que teve liberação médica para ir à praia e dar um mergulho.
Preta recebeu alta no dia 11 de fevereiro, após quase dois meses internada no Sírio Libanês, em São Paulo. Em dezembro, ela passou por uma cirurgia delicada para a remoção de tumores. Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) no início de 2023.

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