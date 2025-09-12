Praias e mulheres: Tierry revela as semelhanças entre Espírito Santo e Bahia

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:43
O cantor Tierry passou a sexta-feira (12) na sede da Rede Gazeta, em Vitória. O motivo: ele foi a atração do Encontro Marcado, da Rádio Litoral, evento intimista com fãs e ouvintes da rádio. Enquanto se preparava, o artista baiano conversou com HZ sobre carreira e, claro, Espírito Santo.
Além do Encontro Marcado, o dono dos hits "Rita" e "Hackearam-me" se apresenta no aniversário de 134 anos de Ibiraçu, neste sábado (13).
Confira a entrevista completa:
Espírito Santo de Deus (risos)? O Espírito Santo é um Estado extremamente importante na minha carreira e que eu tenho uma relação muito grande. Afinal de contas, a gente já fez muitos shows aqui e continua fazendo. É um Estado que me abraça e que tenho u carinho muito especial. Eu tenho muitos amigos aqui no Espírito Santo e a minha professora do Dança dos Famosos também é daqui. O capixaba realmente é um povo muito alegre, muito feliz, muito animado.
Não. Mas se chamarem, eu estou aí (risos).
Eu sinto que Espírito Santo, Bahia e Rio são muito parecidos, assim, né? Semelhança... a gente gosta de um bom pagodão, de um bom axé, né? As mulheres também são tão bonitas quanto as baianas. Uma outra coisa que a gente se parece muito: a comida. As praias aqui, né? E a diferença... eu acredito que seja só o tamanho mesmo. Geograficamente falando e demograficamente falando.
Mandar um beijo para todos os fãs capixabas. Para todos os fãs que me acompanham, que têm um carinho por mim. Que festejam junto comigo essa alegria que é fazer música que as pessoas se identificam. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pelo carinho por vocês estarem na minha vida e por continuarem apoiando. É um Estado muito importante na minha carreira e eu só tenho a agradecer.
