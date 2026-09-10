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Problemas de saúde

Por que Elton John utilizou cadeira de rodas ao sair do Rio de Janeiro?

Após seu show no Rock in Rio na segunda-feira (7), o cantor Elton John, 79, foi visto no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sendo levado de cadeira de rodas para seu jatinho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 07:30

Elton John, no palco Mundo, em show emocionante para fãs brasileiros no Rock in Rio
Elton John, no palco Mundo, em show emocionante para fãs brasileiros no Rock in Rio Eduardo Anizelli/Folhapress
Após seu show no Rock in Rio na segunda-feira (7), o cantor Elton John, 79, foi visto no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sendo levado de cadeira de rodas para seu jatinho. Apesar de a imagem ter chamado a atenção, não é a primeira vez que o artista é visto nessa condição.

Nos últimos anos, Elton passou por problemas de saúde como uma infecção pós-operatória devido à retirada de um tumor na próstata e a um acidente durante as férias que fez o artista precisar fazer uma substituição do quadril. Ele também faz uso de próteses nos dois joelhos.

Embora não tenha comentado o assunto durante sua passagem pelo Rio, o cantor britânico já fez uma publicação no Instagram detalhando o motivo de usar a cadeira de rodas. Foi em 2022, durante sua passagem pela cidade alemã de Leipzig.

Na postagem, Elton comentou que, depois de um show de duas horas, precisaria fazer uma longa caminhada pelo aeroporto e que, para poupar sua energia, a equipe decidiu levá-lo em uma cadeira de rodas.

"A verdade é que estou com a saúde excelente, adorando meus shows e tocando e cantando melhor do que nunca. Dou 100% de mim todas as noites e nunca quero decepcionar ninguém, especialmente após todos terem esperado tanto tempo para voltar a assistir a shows", escreveu o artista na época.

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