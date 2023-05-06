Por onde anda Vovó Bina, personagem de sucesso na TV capixaba nos anos 1990?

Neste sábado (6), o Em Movimento leva Vovó Bina à feira do Centro de Vitória Crédito: Vitor Moreno

Quem foi criança na década de 1990 sabe a doce alegria que era assistir Vovó Bina pela TV. Comandando um programa de auditório voltado para o público infantil, a personagem dava dicas de culinária, recebia grupos de dança e música, brincava e entretinha quem quer que a assistisse, sempre preocupada em educar. Era como se fosse uma Vovó Mafalda - personagem interpretada por Valentino Guzzo criada para o programa do Bozo, mas que chegou a ter um programa próprio no SBT - em versão capixaba.

A marca daquela vovó carinhosa foi tão grande nas crianças que fez com que, vinte anos depois, as equipes de 'HZ' e do 'Em Movimento' procurassem saber por onde anda essa personagem tão curiosa da cultura capixaba. Enquanto nosso site conversou com Milton Neves, ator que interpreta a personagem, o programa semanal da TV Gazeta - que será exibido na tarde deste dia 6 de maio - levou Vovó Bina a uma feira no Centro de Vitória para conferir a reação das pessoas ao rever a personagem.

CRIAÇÃO DA VOVÓ

Em conversa com 'HZ', Milton Neves contou que começou a fazer a personagem aos 18 anos, quando foi escalado para fazer uma senhora — que ainda nem tinha nome definido — na peça "Meu Gato Playboy". "Eu tinha uma personagem que era vovozinha e o nome era Vovó Rosa. Eu não gostei muito. Aí eu pensei, pensei e falei: 'vou colocar Vovó Benedita'. Até que virou Vovó Bina e aí pegou (risos)'", disse.

A inspiração para uma personagem tão amorosa e atenta veio de uma pessoa com quem Milton conviveu e que se tornou referência para ele na contação de histórias, Vovó Zizinha.

"Vovó Zizinha era uma senhora muito interessante, muito bem arrumada, bem maquiada, falava muito bem. Minha mãe tomava conta dela. Meu timbre de voz é parecido com o de Vovó Zizinha. Eu fui inspirado nela. Éramos muito amigos e eu já me identificava muito com ela. Ela contava histórias para outras pessoas e eu ouvia tudo. Fui encaixando na minha cabeça e tive ela como inspiração", destacou.

A interpretação e o talento para atuar chamaram a atenção e algum tempo depois veio o convite para começar um programa de TV. O Doce Alegria passou por quatro emissoras capixabas (TV Vitória, TV Capixaba, TV Tribuna e TV São Mateus)até sair do ar no começo dos anos 2000.

Sempre acompanhada de diversas crianças, Vovó Bina buscou educar através das brincadeiras. Da turma que o acompanhava no palco do programa, Milton conta que não mantém contato com o resto do elenco do Doce Alegria.

O QUE FEZ APÓS O FIM DO PROGRAMA?

Depois de sair das telinhas, a personagem continuou aparecendo para o público quando o espetáculo "Meu Gato Playboy" entrava em cartaz. Segundo Milton, a última vez que a peça rodou foi no ano passado. Paralelo a isso, Milton Neves chegou a organizar espetáculos infantis, lecionar dentro do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases) e começar uma quinta graduação.

De todas as lições que ensinou e recebeu em seu programa, Milton destaca uma das mais importantes: a de se fazer o bem para colher o bem. O ensinamento era algo que o ator reforçava durante o Doce Alegria mas que buscava se atentar para além dele. Durante a conversa, o artista compartilhou uma das muitas vezes que ajudou quem ia até ele.

"Eu sempre ficava muito atento às pessoas mais carentes, menos favorecidas. Uma vez, uma senhora chegou com quatro crianças e falou que não tinham comido. Eu quase morri, as crianças chegaram amarelas, coitadas. Eu peguei, fiz um cheque e entreguei à mulher", compartilhou.

"A vovó está sempre voltada à educação, a passar mensagens expositivas não só para as crianças ou adolescentes. Ela atingia todas as idades porque meu pensamento sempre foi voltado a educação geral. Eu digo que a vida é uma passagem. Ninguém é dono de nada aqui na Terra. Então, por que não ser educado ou por que não prestar atenção no que as pessoas falam?", completou.

Olhando para sua trajetória, Milton acredita que é o carinho do público com a personagem até hoje que faz com que ele tenha orgulho do seu papel na infância dos capixabas.

Se você passa o amor, você recebe amor. A gente está nessa vida para ajudar os outros. Sempre foi esse o meu objetivo