Piovani não autoriza imagem de filhos de Scooby pela 3ª vez e alfineta Globo

Luana Piovani com os filhos Bem e Liz Crédito: Reprodução/Instagram/@luapio

Luana Piovani, 45, ex-esposa de Pedro Scooby, 33, revelou que não permitirá a aparição dos três filhos que ela tem com o surfista para o Presente do Anjo da semana no BBB 22.

A atriz afirmou que conversou com a atual companheira de Scooby, Cintia Dicker, e que as duas combinaram que os filhos Dom, 10, Bem, 6, e Liz, 6, fariam um desenho para o pai ver de dentro do reality.

"Já vou adiantar logo esse assunto: eu já sei que o Pedro ganhou o tal do Anjo, Cíntia 'fofolilda' ligou aqui, sabe que eu não vou liberar a imagem -e não vou liberar enquanto dona monopólio 'encher a burra' de dinheiro e ficar usufruindo da imagem das pessoas pelo resto da vida" [sic], diz Piovani em vídeo publicado neste sábado (9) no Instagram Stories.

"Ela sugeriu um desenho e todos adoraram a ideia, então eles vão fazer um desenho bem lindo para o pai", conclui ela, acrescentando uma legenda em que diz: "Anja sou eu, que ainda dou explicação".

Essa não é a primeira vez que Piovani proíbe a veiculação da imagem de seus filhos no Big Brother Brasil 22. No início de março, ela falou em seu Instagram sobre a diferença entre publicar fotos das crianças nas redes sociais e enviá-las ao reality, na semana em que Scooby venceu a prova do Líder.

"Sabe por que não é a mesma coisa que eu postar a foto dos meus filhos no Insta? Porque a Rede Globo ganha com os anúncios milhões, muito dinheiro com todos esses programas aí, que vocês dão audiência", começa.

"E eu não vou assinar uma autorização, para essa e para todas as outras vidas, tanto de vídeo quanto de foto --porque era assim que eles queriam--, para eles encherem o rabo de dinheiro. Essa é a minha conta, minha, privada e particular, que tem 4,5 milhões de seguidores. Essa é a pequena diferença", pontuou.

A publicação foi feita em resposta às críticas da sua decisão, que começaram depois que Scooby ganhou a liderança da semana e comentou sentir falta de fotos dos filhos no quarto do Líder. O participante estreou os privilégios do cargo, mas não pode ver as crianças.

Com os convidados do VIP, o surfista falou sobre o assunto: "Eu tive essa conversa com a Luana... tudo certo. Tudo bem, eles são os meus filhos para o resto da vida", afirmou. Outros brothers, que viam os porta-retratos por vídeo, também se surpreenderam com a ausência das crianças.