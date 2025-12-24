Novela

Paulinho é capturado por Bagdá e Gerluce enfrenta o chefão da Chacrinha em 'Três Graças'

Paulinho (Romulo Estrela) vai viver momentos de tensão nos próximos capítulos de "Três Graças", após ser surpreendido

Bagdá interroga Paulinho e Gerluce tenta salvá-lo Crédito: Globo | Gabriel Vaguel

Paulinho (Romulo Estrela) vai viver momentos de tensão nos próximos capítulos de "Três Graças". O detetive é surpreendido enquanto faz um lanche na Chacrinha e acaba levado até Bagdá (Xamã) para ser interrogado pelo chefe da comunidade, que deixa claro que, em seu território, policial algum circula sem autorização. Ao ser alertada por Kellen (Luiza Rosa) de que o namorado corre perigo, Gerluce (Sophie Charlotte) decide agir para salvá-lo.

Ao chegar ao local e ver o carro de Paulinho estacionado em frente ao imóvel de Bagdá, Gerluce entra em desespero e tenta invadir o lugar para resgatá-lo. Kellen ainda tenta impedi-la, lembrando dos riscos de enfrentar o líder da Chacrinha, mas a jovem não se deixa conter e segue adiante.

Dentro do QG, Bagdá confronta Paulinho, ferido e dominado, mas ainda firme. O traficante exige ser tratado com respeito e quer que o detetive o chame de "seu Bagdá", ordem prontamente recusada. A ameaça de morte se intensifica quando ele inicia uma contagem regressiva, interrompida pela entrada inesperada de Gerluce, que enfrenta o criminoso sem hesitar: "Larga ele!".

A atitude surpreende Bagdá, que se afasta de Paulinho e passa a encarar Gerluce. Mesmo intimidada, ela permanece firme, ignorando a provocação do bandido, que questiona sua coragem por levar um policial para dentro da comunidade. Mãe de Joélly (Alana Cabral), Gerluce não recua e atinge o traficante ao declarar seu amor por Paulinho e afirmar que ele não tem direito de interferir em seus sentimentos.

Ela ainda acusa Bagdá de desprezar o afeto e escolher sempre o caminho da violência. As palavras o desestabilizam, e a fúria aumenta ao ver o casal se abraçar e trocar um beijo. O criminoso reage com ameaças, afasta os dois e volta a provocar Paulinho, que segue desafiador. A tensão chega ao limite até a chegada de Jorginho (Juliano Cazarré), que surge de surpresa, desarma Bagdá com um golpe e exige a libertação do casal. É então que Gerluce percebe que Kellen foi buscar ajuda.

Surpreendido, Bagdá ironiza Jorginho ao chamá-lo de "papai" e deixa claro que a disputa pelo poder ainda não terminou. O ex-presidiário afirma que agora é um homem de Deus e insiste na libertação de Paulinho e Gerluce. Em meio ao confronto entre os dois, o casal aproveita a distração para fugir, enquanto Kellen decide permanecer ao lado de Jorginho, confiante de que Deus está com ela.

