Clássico natalino

3 receitas fáceis de tender para o Natal

Aprenda a preparar opções simples e saborosas para tornar a sua ceia ainda mais especial

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:54

Tender simples Crédito: Shutterstock

O tender é um dos pratos tradicionais que não pode faltar na ceia de Natal. Essa é uma carne de porco muito saborosa e prática de fazer. E, além de tudo, costuma servir muitas pessoas. Mas o incrível mesmo está na sua versatilidade, pois o prato combina com diversos acompanhamentos e permite montar uma refeição sofisticada sem muitos ingredientes.

Pensando nisso, selecionamos três receitas de tender de dar água na boca para você servir no Natal. Confira!

Leia mais Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

Tender simples

Ingredientes:

1 tender

2 colheres de sopa de manteiga

100 ml de azeite

Cravos-da-índia a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque o tender, passe metade da manteiga sobre ele e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, passe o restante da manteiga e o azeite sobre ele e leve novamente ao forno até dourar.

Desligue o forno e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em quadrado sobre o tender. Sobre cada corte, coloque um cravo-da-índia e sirva em seguida.

Tender com abacaxi e queijo

Ingredientes:

1 kg de tender

1 abacaxi descascado e cortado em fatias

1 cebola roxa descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de vinho branco seco

4 colheres de sopa de geleia de damasco

250 g de queijo camembert cortado em fatias

2 galhos de alecrim

2 galhos de tomilho

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as fatias de abacaxi. Por cima, coloque as cebolas, a manteiga e o tender. Pincele a carne com metade da geleia de damasco e regue com vinho branco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Na metade do tempo, retire o papel-alumínio, fatie o tender, acomode entre as fatias o queijo e o abacaxi e regue com o molho da travessa. Finalize pincelando com o restante da geleia de damasco e coloque o tomilho e o alecrim ao redor da carne. Leve novamente ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Tender com molho de mel e laranja Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Tender com molho de mel e laranja

Ingredientes

1 kg de tender

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de vinho branco

1/4 de xícara de chá de mel

3 cravos-da-índia

3 grãos de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de mel para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinho branco, o suco de laranja e o mel e misture bem. Adicione os cravos-da-índia e os grãos de pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Em uma assadeira, coloque o tender e, com a ajuda de uma faca, faça riscos sobre a superfície, formando losangos.

Depois, regue com o molho, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, tire o papel-alumínio, regue mais uma vez com o molho da assadeira e pincele com mel. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar