3 receitas fáceis de tender para o Natal

Aprenda a preparar opções simples e saborosas para tornar a sua ceia ainda mais especial

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:54

Tender simples  Crédito: Shutterstock

O tender é um dos pratos tradicionais que não pode faltar na ceia de Natal. Essa é uma carne de porco muito saborosa e prática de fazer. E, além de tudo, costuma servir muitas pessoas. Mas o incrível mesmo está na sua versatilidade, pois o prato combina com diversos acompanhamentos e permite montar uma refeição sofisticada sem muitos ingredientes.

Pensando nisso, selecionamos três receitas de tender de dar água na boca para você servir no Natal. Confira!

Tender simples

Ingredientes:

  • 1 tender
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 100 ml de azeite
  • Cravos-da-índia a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque o tender, passe metade da manteiga sobre ele e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, passe o restante da manteiga e o azeite sobre ele e leve novamente ao forno até dourar.

Desligue o forno e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em quadrado sobre o tender. Sobre cada corte, coloque um cravo-da-índia e sirva em seguida. 

Tender com abacaxi e queijo

Ingredientes:

  • 1 kg de tender
  • 1 abacaxi descascado e cortado em fatias
  • 1 cebola roxa descascada e picada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 4 colheres de sopa de geleia de damasco
  • 250 g de queijo camembert cortado em fatias
  • 2 galhos de alecrim
  • 2 galhos de tomilho

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as fatias de abacaxi. Por cima, coloque as cebolas, a manteiga e o tender. Pincele a carne com metade da geleia de damasco e regue com vinho branco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Na metade do tempo, retire o papel-alumínio, fatie o tender, acomode entre as fatias o queijo e o abacaxi e regue com o molho da travessa. Finalize pincelando com o restante da geleia de damasco e coloque o tomilho e o alecrim ao redor da carne. Leve novamente ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Tender com molho de mel e laranja Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Tender com molho de mel e laranja

Ingredientes

  • 1 kg de tender
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 xícara de chá de vinho branco
  • 1/4 de xícara de chá de mel 
  • 3 cravos-da-índia
  • 3 grãos de pimenta-do-reino
  • 1 colher de sopa de mel para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinho branco, o suco de laranja e o mel e misture bem. Adicione os cravos-da-índia e os grãos de pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Em uma assadeira, coloque o tender e, com a ajuda de uma faca, faça riscos sobre a superfície, formando losangos.

Depois, regue com o molho, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, tire o papel-alumínio, regue mais uma vez com o molho da assadeira e pincele com mel. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida. 

