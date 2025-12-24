3 receitas fáceis de tender para o Natal

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:54
O tender é um dos pratos tradicionais que não pode faltar na ceia de Natal. Essa é uma carne de porco muito saborosa e prática de fazer. E, além de tudo, costuma servir muitas pessoas. Mas o incrível mesmo está na sua versatilidade, pois o prato combina com diversos acompanhamentos e permite montar uma refeição sofisticada sem muitos ingredientes.
Pensando nisso, selecionamos três receitas de tender de dar água na boca para você servir no Natal. Confira!
Em uma assadeira, coloque o tender, passe metade da manteiga sobre ele e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, passe o restante da manteiga e o azeite sobre ele e leve novamente ao forno até dourar.
Desligue o forno e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em quadrado sobre o tender. Sobre cada corte, coloque um cravo-da-índia e sirva em seguida.
Em uma assadeira, coloque as fatias de abacaxi. Por cima, coloque as cebolas, a manteiga e o tender. Pincele a carne com metade da geleia de damasco e regue com vinho branco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Na metade do tempo, retire o papel-alumínio, fatie o tender, acomode entre as fatias o queijo e o abacaxi e regue com o molho da travessa. Finalize pincelando com o restante da geleia de damasco e coloque o tomilho e o alecrim ao redor da carne. Leve novamente ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o vinho branco, o suco de laranja e o mel e misture bem. Adicione os cravos-da-índia e os grãos de pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Em uma assadeira, coloque o tender e, com a ajuda de uma faca, faça riscos sobre a superfície, formando losangos.
Depois, regue com o molho, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, tire o papel-alumínio, regue mais uma vez com o molho da assadeira e pincele com mel. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
