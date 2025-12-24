Streaming: guia de Natal para todos os gostos

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:50
O Natal se aproxima e, com ele, cresce a vontade de revisitar produções clássicas ou descobrir novas histórias para entrar no clima de festas. Entre encontros em família e momentos de pausa, filmes e séries natalinos se transformam em parte do ritual de fim de ano.
Opções não faltam: o catálogo vai de clássicos que atravessam gerações a lançamentos recentes, passando por comédias românticas, animações para crianças e produções que fogem do óbvio, mas preservam o espírito natalino.
A seguir, confira uma seleção de filmes e séries de Natal disponíveis nos principais streamings, para maratonar em família, assistir a dois ou aproveitar sozinho:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta