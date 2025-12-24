Clima natalino

Melhores filmes e séries de Natal lançados em 2025

Romances, comédias, aventuras e dramas familiares dão o tom dos filmes e séries de Natal lançados em 2025, com histórias cheias de magia e emoção

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:00

Melhores filmes e séries de Natal lançados em 2025 Crédito: Reprodução

A temporada de novos filmes natalinos já começou! Tem estreias que misturam romance, comédia, aventura, fantasia e até drama familiar. As produções passeiam por histórias leves e mágicas, típicas da época, mas também apostam em conflitos emocionais, recomeços e surpresas que fogem do óbvio.

Confira alguns dos filmes e séries de Natal que se destacaram neste ano.

O Segredo do Papai Noel

Filme "O Segredo do Papai Noel" Crédito: Reprodução/Netflix

Precisando de emprego, uma mãe solo toma uma decisão inusitada: se passar por homem para conquistar uma vaga de Papai Noel em um sofisticado resort de esqui. O plano funciona, mas tudo começa a se complicar quando ela se envolve emocionalmente com o gerente do hotel. Entre segredos, mal-entendidos e sentimentos inesperados, ela corre o risco de ver tudo desmoronar. Disponível na Netflix.

Quem Vai Salvar o Natal? 2

Filme "Quem Vai Salvar o Natal? 2" Crédito: Reprodução/Netflix

A sequência traz o Papai Noel no centro de uma confusão ainda maior: ele se torna alvo de uma tentativa de sequestro arquitetada por uma poderosa empresa de brinquedos. Para evitar o desastre, um homem comum e seu filho adolescente precisam agir rápido e assumir a missão de resgatá-lo. Com apenas uma noite para salvar o Natal, a dupla enfrenta perigos, corre contra o relógio e tenta devolver a magia às festas no mundo inteiro. Disponível na Netflix.

O Natal dos Silva

Série "O Natal dos Silva" Crédito: Reprodução/Globoplay

Na série original do Canal Brasil, acompanhamos o primeiro Natal da família Silva após a morte de dona Zelina. Determinada a manter a tradição, Bel reúne parentes e amigos, mesmo lidando com o luto e conflitos mal resolvidos, especialmente com a irmã Lúcia. Em meio a discussões, segredos, brincadeiras típicas e clima de tensão, Luciano escolhe justamente essa noite para revelar um grande anúncio: seu casamento com Lin, uma mulher até então desconhecida pela família. Disponível no Globoplay.

A Magia Começa na Rocha Encantada

Filme "A Magia Começa na Rocha Encantada" Crédito: Reprodução/Apple TV

No especial natalino da The Jim Henson Company, os Fraggles se preparam para celebrar a primeira neve do inverno. No entanto, quando apenas um floco cai e Gobo perde a inspiração para criar a tradicional canção das festas, o espírito natalino parece ameaçado. Determinado a reencontrar a magia, ele parte em uma jornada pelo mundo humano, onde descobre que o verdadeiro encanto do Natal vai muito além da neve e das tradições. Disponível na Apple TV.

Feliz Assalto

Cena do filme "Feliz Assalto", da Netflix Crédito: Reprodução/Netflix

Na véspera de Natal, um golpe audacioso une dois improváveis parceiros: Sophia, funcionária de uma loja de departamentos, e Nick, um faz-tudo que vive uma sequência de fracassos. Juntos, eles planejam roubar a loja mais famosa de Londres. Mas, conforme segredos são revelados e sentimentos surgem, a missão começa a sair do controle, colocando em risco tanto o assalto quanto a relação entre os dois. Uma mistura de romance, comédia e crime embalada pelo clima natalino. Disponível na Netflix.

