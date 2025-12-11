Novidades

Fernanda Montenegro vive criminosa em trailer do seu novo filme 'Velhos Bandidos'

Com estreia para março do ano que vem, o filme conta com um elenco de peso com Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:08

Elenco de "Velhos Bandidos" Crédito: Laura Campanella | Divulgação

A atriz vai interpretar uma assaltante em seu próximo filme, "Velhos Bandidos", que estreia em março do ano que vem. Na trama, Marta é uma criminosa que planeja roubar um banco com seu marido Rodolfo, vivido por Ary Fontoura. Para isso, eles pedem a ajuda de um casal de jovens assaltantes interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta. Lázaro Ramos faz o detetive que investiga o caso.

Em participação na feira CCXP na semana passada, Fernanda Montenegro sugeriu que este pode ser um dos seus últimos trabalhos no cinema. Este ano ela lançou "Vitória", sobre a história real de uma mulher que tenta acabar com o domínio de um grupo de criminosos na sua vizinhança.

"Velhos Bandidos" é dirigido por Claudio Torres, cineasta por trás de "O Homem do Futuro", filme de 2011 com Wagner Moura.

