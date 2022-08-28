Paula Fernandes capota com carro em acidente em SP: "Renasci"

Paula Fernandes sofreu acidente e postou foto de carro capotadoPaula Fernandes sofreu acidente e postou foto de carro capotado Crédito: Reprodução | Instagram @paulafernandesReprodução | Instagram @paulafernandes

A cantora Paula Fernandes sofreu um acidente de trânsito na rodovia Castello Branco, na noite de sábado (27), quando seguia para São Paulo ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello. Ela divulgou em seu perfil no Instagram, na tarde deste domingo (28), que estava ao volante quando capotou com o carro e postou uma foto do veículo. Eu ainda não sei bem como eu tô… Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci", disse.

A cantora afirma no post que estava voltando para casa do interior quando um carro desgovernado bateu na traseira do veículo dela. Ela perdeu o controle da direção com a força da batida e seu carro capotou algumas vezes e arrastou no asfalto até parar.

Paula Fernandes disse que está bastante abalada e que teve dificuldade para dormir, mas está fisicamente bem. "Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões", ela afirma.

Neste domingo a cantora completa 38 anos de idade. "Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço…", ela escreveu.