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Reality Show

Paula e Gabriel são os participantes da Casa de Vidro que entrarão no 'BBB 23'

Globo anuncia a lista de participantes do programa durante esta quinta-feira, 12
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 14:45

Gabriel Tavares e Paula Freitas foram os mais votados da 'Casa de Vidro' do BBB 2023
Gabriel Tavares e Paula Freitas foram os mais votados da 'Casa de Vidro' do BBB 2023 Crédito: Instagram/@vulgofop e @paulafreitasr_
Votação encerrada. O público escolheu Paula, com 60,55%, e Gabriel, com 64,60%, para entrarem no Big Brother Brasil 2023. Esses são os primeiros participantes confirmados no reality que estreia no dia 16 de janeiro.
Paula não esconde que seu objetivo com o BBB é ganhar dinheiro. "Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro, eu só quero esse dinheiro para mudar de vida", contou.
Já Gabriel tem um objetivo claro: ganhar o prêmio para investir na carreira. "Quero entrar no BBB para ficar rico, milionário", destaca ele, que não almeja ficar famoso após o programa.
A emissora anunciou também que Rafa Kalimann ficou de fora do time da atração e não vai mais entrevistar os eliminados no quadro Bate-Papo BBB. Rhudson Victor também não apareceu na lista.
Agora, Ana Clara Lima, Jeska Grecco e Vivian Amorim retornam ao comando da Rede BBB. Além delas, a influenciadora e atriz Patrícia Ramos estreia no programa.

Conheça os participantes que disputaram a Casa de Vidro:

Giovanna - Tem 25 anos, é empresária e natural de Campinas (SP). Mora no Rio de Janeiro desde os 17 anos. Ela também é gamer e conta ter sido emancipada para superar uma crise financeira na família. Atualmente, tem uma dívida de R$ 100 mil e quer ganhar o prêmio do programa para ajudar no tratamento do pai, que tem câncer de próstata.
Manoel - Natural de Cuiabá, Mato Grosso. Tem 32 anos e é médico psiquiatra. Ele define a sua personalidade como "agridoce": é sarcástico, mas brincalhão ao mesmo tempo. Cresceu em uma família evangélica e começou a explorar sua sexualidade na faculdade. Raphael, com quem está junto há 11 anos, foi o primeiro homem que beijou.
Paula - Natural de Jacundá, no Pará. Tem 28 anos e é biomédica. Religiosa, ela disse que acreditava que teria uma chance no programa até 2024. É funcionária pública há 8 anos e hoje conseguiu pagar a faculdade do irmão e sustentar a mãe. Diz que seu jeito falante e impaciente pode incomodar as pessoas, mas se considera feliz e alegre.
Gabriel - Natural de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo. Tem 24 anos, mora em Florianópolis e é modelo. Ele chegou a trabalhar como administrador, mas optou por largar a carreira para se dedicar em posar para fotos. Tem mais de 50 tatuagens e já ficou com famosas como Anitta e Luísa Sonza.

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