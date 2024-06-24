Paul McCartney vai voltar ao Brasil em outubro para shows da turnê 'Got Back'

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade em 2024 Crédito: Edson Chagas

Logo após lotar oito shows pelo Brasil em 2023, Paul McCartney acaba de anunciar que vai voltar ao país em outubro com sua turnê "Got Back". O músico se apresenta em São Paulo no dia 15, no Allianz Parque, e em Florianópolis no dia 19, no Estádio da Ressacada.

Além do Brasil, o músico aproveita a vinda à América para se apresentar também em Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Fãs cadastrados poderão participar da pré-venda online dos ingressos, que começa nesta terça-feira, a partir das 10h. A venda para o público geral começa no dia seguinte, ao 12h. As entradas serão comercializadas pela plataforma Eventim e em pontos de venda credenciados.