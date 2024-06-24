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Música

Paul McCartney vai voltar ao Brasil em outubro para shows da turnê 'Got Back'

Além do Brasil, o músico aproveita a vinda à América para se apresentar também em Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 13:47

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade, bancado com o dinheiro da Telexfree
Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade em 2024 Crédito: Edson Chagas
 Logo após lotar oito shows pelo Brasil em 2023, Paul McCartney acaba de anunciar que vai voltar ao país em outubro com sua turnê "Got Back". O músico se apresenta em São Paulo no dia 15, no Allianz Parque, e em Florianópolis no dia 19, no Estádio da Ressacada.
Além do Brasil, o músico aproveita a vinda à América para se apresentar também em Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Fãs cadastrados poderão participar da pré-venda online dos ingressos, que começa nesta terça-feira, a partir das 10h. A venda para o público geral começa no dia seguinte, ao 12h. As entradas serão comercializadas pela plataforma Eventim e em pontos de venda credenciados.
Os shows da turnê "Got Back" costumam durar cerca de três horas, passeando por 39 sucessos, a maioria deles da época dos Beatles, mas também com algumas músicas da carreira solo e outras do Wings, a banda formada com sua mulher, Linda. Há duas versões da setlist, que o músico alterna no caso de mais de uma apresentação em cada cidade, mas a primeira opção é a preferencial no caso de apresentações únicas.

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