Pastor e pai de Saulo e Sarah Poncio, Márcio Poncio é preso no Rio de Janeiro

Marcio, que além de pastor da Igreja da Nuvem, é empresário, foi preso em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital carioca. Também há mandados de prisão contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar — ambos já estavam presos.





O pastor é investigado por possíveis ligações com a “Máfia do Cigarro”. Além de ser uma figura conhecida nas redes sociais, Poncio construiu sua trajetória empresarial no setor do tabaco, o que lhe rendeu o apelido de “pastor do cigarro”.