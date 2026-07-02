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"Pastor do cigarro"

Pastor e pai de Saulo e Sarah Poncio, Márcio Poncio é preso no Rio de Janeiro

Operação da PF apura ligação do patriarca da família com a “Máfia do Cigarro”
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 11:10

Pastor e pai de Saulo e Sarah Poncio, Márcio Poncio é preso no Rio Reprodução TV Globo

O pastor Marcio Poncio foi preso na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. Marcio é pai da deputada estadual Sarah Poncio e do cantor e ex-membro da banda UM44K, Saulo Poncio. Segundo apuração do site g1, a operação da Polícia Federal investiga pagamentos do jogo do bicho e da “Máfia do Cigarro” a agentes públicos.

Pastor e pai de Saulo e Sarah Poncio, Márcio Poncio é preso no Rio Reprodução/@marcioponcio

Marcio, que além de pastor da Igreja da Nuvem, é empresário, foi preso em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital carioca. Também há mandados de prisão contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar — ambos já estavam presos. 


O pastor é investigado por possíveis ligações com a “Máfia do Cigarro”. Além de ser uma figura conhecida nas redes sociais, Poncio construiu sua trajetória empresarial no setor do tabaco, o que lhe rendeu o apelido de “pastor do cigarro”.

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