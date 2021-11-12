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Paris Hilton se casa com o empresário Carter Reum

Socialite usou vestido Oscar de la Renta para a união
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 08:55

Paris Hilton e Carter Milliken Reum
Paris Hilton e Carter Milliken Reum Crédito: Reuters/Folhapress
Paris Hilton, 40, se casou nesta quinta (11) com o empresário Carter Reum, 40. A socialite publicou na madrugada desta sexta (12) uma foto no Instagram vestida de noiva.
"Meu para sempre começa hoje. 11/11", escreveu ela na legenda, acompanhada das hashtags "recem-casada" e "para sempre Hilton e Reum". Na imagem postada, só é possível ver a parte de cima do vestido de noiva, assinado pela grife Oscar de la Renta.
O casal começou a namorar em dezembro de 2019. Em entrevista recente ao podcast "Just for Variety", da Variety, Paris Hilton disse que queria formar uma família, e não estava mais interessada em ser bilionária.
"Sempre vi dinheiro como liberdade e independência, uma forma de não ser controlada por ninguém. É por isso que esse era o foco da minha vida. Agora que estou incrivelmente feliz e apaixonada, não tenho mais interesse por bilhões. Tenho mais interesse por bebês", afirmou ela.

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