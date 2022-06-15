Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre as tops!

Parceria de Baco Exu do Blues e Luísa Sonza estreia no topo do Spotify Brasil

Com "Hotel Caro", cantor alcança pela primeira vez o Top 1 da plataforma e cantora continua batendo recordes no serviço de streaming
Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 14:35

A parceria entre Luísa Sonza e Baco Exu do Blues teve uma estreia de sucesso no Spotify Brasil. Lançada no domingo (12), "Hotel Caro" alcançou o topo da plataforma musical, com mais de 650 mil streams na atualização de terça-feira (14). Na manhã desta quarta (15), o número aumentou para quase 760 mil streams.
Luísa Sonza e Baco Exu do Blues estrearam no topo do Spotify Brasil com 'Hotel Caro' Crédito: Pam Martins
Com isso, a cantora se une à Marília Mendonça como a segunda artista brasileira, no geral, a alcançar o Top 1 da plataforma por mais vezes, com cinco músicas. A campeã é Anitta, com 19 canções.
Além da parceria de sucesso, Luísa é a única cantora a ter duas músicas no Top 10 do Spotify Brasil; "sentaDONA" (remix) ocupa a 7ª posição. Com "Hotel Caro", é a primeira vez que o cantor Baco Exu do Blues atinge o topo da plataforma.

Veja Também

Ex-"BBB" Nego Di se defende de acusação de golpe em vendas na internet

Shakira contrata detetives para descobrir traição de Piqué

Demi Lovato usa roupa de estilista capixaba em Nova York

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luisa sonza Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados