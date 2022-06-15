Parceria de Baco Exu do Blues e Luísa Sonza estreia no topo do Spotify Brasil

A parceria entre Luísa Sonza e Baco Exu do Blues teve uma estreia de sucesso no Spotify Brasil. Lançada no domingo (12), "Hotel Caro" alcançou o topo da plataforma musical, com mais de 650 mil streams na atualização de terça-feira (14). Na manhã desta quarta (15), o número aumentou para quase 760 mil streams.
Com isso, a cantora se une à Marília Mendonça como a segunda artista brasileira, no geral, a alcançar o Top 1 da plataforma por mais vezes, com cinco músicas. A campeã é Anitta, com 19 canções.
Além da parceria de sucesso, Luísa é a única cantora a ter duas músicas no Top 10 do Spotify Brasil; "sentaDONA" (remix) ocupa a 7ª posição. Com "Hotel Caro", é a primeira vez que o cantor Baco Exu do Blues atinge o topo da plataforma.