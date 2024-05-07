Paolla Oliveira reclama de vídeo falso com sua imagem

A atriz Paolla Oliveira reclamou de um vídeo falso, que circula pelas redes sociais, que usava sua imagem, mas com uma voz diferente, manipulada.

Paolla Oliveira durante entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/Globo

"A gente é injustiçado o tempo todo. Por exemplo, a internet é uma terra sem lei. Dia desses, eu me deparei com um vídeo em que tinha uma boca falando em cima da minha imagem, não era eu", disse a estrela da série "Justiça 2" ao jornal Extra.

"A internet é um lugar onde não se faz justiça", disse ainda. "Fui atrás de um advogado e soube que não existe nada que imponha limite nisso, entende? Como se faz justiça com quem comete esse crime que aparentemente não existe? "

"Era uma propaganda de uma loja que usava a minha imagem para se beneficiar. Eu espero que os milhões de pessoas que me seguem na rede social reconheçam a minha verdade e fiquem mais atentas para não serem vítimas de informações e dicas erradas", afirmou.

A atriz não é a única que sofreu com esse tipo de conteúdo, que se tornou mais comum com o avanço das tecnologias de inteligência artificial generativa nos últimos anos, que tiveram uma melhoria considerável recentemente.