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Paolla Oliveira reclama de vídeo falso com sua imagem

A atriz Paolla Oliveira reclamou de um vídeo falso, que circula pelas redes sociais, que usava sua imagem, mas com uma voz diferente, manipulada.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 12:36

A atriz Paolla Oliveira reclamou de um vídeo falso, que circula pelas redes sociais, que usava sua imagem, mas com uma voz diferente, manipulada.
Paolla Oliveira durante entrevista ao Fantástico
Paolla Oliveira durante entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/Globo
"A gente é injustiçado o tempo todo. Por exemplo, a internet é uma terra sem lei. Dia desses, eu me deparei com um vídeo em que tinha uma boca falando em cima da minha imagem, não era eu", disse a estrela da série "Justiça 2" ao jornal Extra.
"A internet é um lugar onde não se faz justiça", disse ainda. "Fui atrás de um advogado e soube que não existe nada que imponha limite nisso, entende? Como se faz justiça com quem comete esse crime que aparentemente não existe? "
"Era uma propaganda de uma loja que usava a minha imagem para se beneficiar. Eu espero que os milhões de pessoas que me seguem na rede social reconheçam a minha verdade e fiquem mais atentas para não serem vítimas de informações e dicas erradas", afirmou.
A atriz não é a única que sofreu com esse tipo de conteúdo, que se tornou mais comum com o avanço das tecnologias de inteligência artificial generativa nos últimos anos, que tiveram uma melhoria considerável recentemente.
Em outros casos com celebridades internacionais, a cantora Katy Perry apareceu no tapete vermelho do Met Gala sem ter ido até o evento. Ou, mais nocivo, foi o caso das publicações da cantora Taylor Swift nua pelas redes, com os seios ou as nádegas expostos, pintada com tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores durante uma partida de futebol americano o namorado de Swift, Travis Kelce, é jogador profissional do esporte.

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