Paola Carosella critica apoiadores de Bolsonaro e vira alvo de críticas nas redes

A chef de cozinha Paola Carosella, 49, virou alvo de críticas dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) após afirmar em uma entrevista que "É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou é burro".
Após o trecho da entrevista ao podcast Diacast viralizar nas redes, muitos apoiadores do atual presidente passaram a criticar a chef. As palavras "escrota" e "argentina" chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda (23).
Alguns internautas chegaram a falar que Carosella, nascida na Argentina e naturalizada brasileira, deveria voltar para seu país de origem e sugeriram um boicote ao Arturito, restaurante da ex-apresentadora do Masterchef Brasil (Band).
"Boa noite pessoal da Eisenbahn, quer dizer que vocês patrocinam a escrota Paola Carosella, que veio da Argentina para o Brasil ofender os brasileiros honestos? Chegou a hora de boicotar a cerveja Eisenbahn e o Arturito", escreveu um internauta em uma publicidade que a chef fez com a marca de cervejas.
"Essa argentina 'escrôta', não merece viver no Brasil, pelo menos não em paz", disse outro. "É simples. Não seja escrota. Você pode voltar para sua 'Argentina socialista', e não seja burra também de ficar num país que você não está satisfeita", escreveu um terceiro.
"Minha esposa já comprou curso seu, e não vai comprar mais. Pode ter certeza que você vai perder 90% do seu faturamento em cima de vender curso aqui no Brasil", disse outro em vídeo. "Volta para sua Argentina e vai dançar tango", completou.