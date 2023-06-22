Pai de Neymar recebe voz de prisão após desacatar autoridade por crimes ambientais

Neymar da Silva Santos recebeu voz de prisão após desacatar a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto Crédito: Reprodução/Twitter

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, recebeu uma voz de prisão na tarde desta quinta-feira (22) no Rio de Janeiro. Ele teria desacatado a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, que foi checar denúncias de uma construção irregular.

A fiscalização aconteceu na casa do jogador no Condomínio Aero Rural depois que o órgão recebeu denúncias de irregularidades. Multa é estipulada em R$ 5 milhões.

Em vídeo gravado, ele questiona o motivo da interdição e se não poderia mais usar a casa. Em determinado momento, afirma que os oficiais "invadiram" a residência. "Não estou desacatando a autoridade, vocês estão dentro da minha casa. Abaixa a sua bola", diz ele e aponta o dedo indicador à Shayenne.

Barraco da elite: Pai de Neymar bate boca com secretária ambiental e recebe voz de prisão pic.twitter.com/YnituO6Xy9 — Mariana Morais (@moraismarianam) June 22, 2023

Após intervenção de sua assessoria, ele foi liberado. Procurado pel reportagem, o pai do atleta não retornou ao pedido de posicionamento.

Em postagem nas redes sociais, a secretaria afirma que foram descobertas diversas infrações ambientais: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.