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Justiça

Pai de Neymar recebe voz de prisão após desacatar autoridade por crimes ambientais

Neymar da Silva Santos discutiu com secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, no Rio, sobre motivo da intervenção na construção de uma casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:24

Neymar da Silva Santos recebeu voz de prisão após desacatar a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto
Neymar da Silva Santos recebeu voz de prisão após desacatar a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto Crédito: Reprodução/Twitter
Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, recebeu uma voz de prisão na tarde desta quinta-feira (22) no Rio de Janeiro. Ele teria desacatado a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, que foi checar denúncias de uma construção irregular.
A fiscalização aconteceu na casa do jogador no Condomínio Aero Rural depois que o órgão recebeu denúncias de irregularidades. Multa é estipulada em R$ 5 milhões.
Em vídeo gravado, ele questiona o motivo da interdição e se não poderia mais usar a casa. Em determinado momento, afirma que os oficiais "invadiram" a residência. "Não estou desacatando a autoridade, vocês estão dentro da minha casa. Abaixa a sua bola", diz ele e aponta o dedo indicador à Shayenne.
Após intervenção de sua assessoria, ele foi liberado. Procurado pel reportagem, o pai do atleta não retornou ao pedido de posicionamento.
Em postagem nas redes sociais, a secretaria afirma que foram descobertas diversas infrações ambientais: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.
"Considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo", informou.

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