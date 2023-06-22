Pai de Neymar recebe voz de prisão após desacatar autoridade por crimes ambientais

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, recebeu uma voz de prisão na tarde desta quinta-feira (22) no Rio de Janeiro. Ele teria desacatado a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, que foi checar denúncias de uma construção irregular.
A fiscalização aconteceu na casa do jogador no Condomínio Aero Rural depois que o órgão recebeu denúncias de irregularidades. Multa é estipulada em R$ 5 milhões.
Em vídeo gravado, ele questiona o motivo da interdição e se não poderia mais usar a casa. Em determinado momento, afirma que os oficiais "invadiram" a residência. "Não estou desacatando a autoridade, vocês estão dentro da minha casa. Abaixa a sua bola", diz ele e aponta o dedo indicador à Shayenne.
Após intervenção de sua assessoria, ele foi liberado. Procurado pel reportagem, o pai do atleta não retornou ao pedido de posicionamento.
Em postagem nas redes sociais, a secretaria afirma que foram descobertas diversas infrações ambientais: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.
"Considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo", informou.