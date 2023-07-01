Pai de Neymar consegue liminar que libera lago artificial em mansão de Mangaratiba

Pai de Neymar (na foto ao lado do jogador) recebe liminar que libera interdição de lagoa artificial em mansão da família no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Netflix

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, conseguiu uma liminar que libera a desinterdição da lagoa artificial construída na mansão do jogador no Condomínio Aerorural, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O juiz Richard Robert Fairclough, da Vara única do município, atendeu ao pedido nesta sexta-feira (30).

A liminar, divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio, diz que a propriedade foi alvo de uma medida administrativa, que levou a um auto de interdição por "obra de lago artificial sem licença ambiental". Segundo o documento, pela violação, caberia somente multa e não interdição. O juiz afirma que as multas devem ser decididas ao longo do processo, como havia sido acordado anteriormente.

O empresário chegou a receber voz de prisão após desacatar a secretária municipal do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, que foi ao local checar denúncias de uma construção irregular.