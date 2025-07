Veja vídeo

Padre no ES viraliza com 'bronca' em casamento : “Um monte de capinha encardida”

Cena aconteceu durante o casamento dos empresários Nicolli Lamburghini e Caique Giles, e ganhou repercussão nas redes sociais

“Reparem que nós temos fotógrafos, cinegrafistas, logo vocês não precisam gravar nem fotografar com o celular, né? Se vocês querem o registro pra vocês, aí vocês falam com eles e eles dizem o preço, né? É mais fácil. Não precisa ficar a noiva entrando em um monte de celular, cheio de capa feia, suja, encardida, aparecendo na foto da noiva", disse.>

A cena aconteceu durante o casamento dos empresários Nicolli Lamburghini e Caique Giles, e ganhou repercussão nas redes sociais. O vídeo circulou por páginas de humor e perfis voltados para casamento. Internautas elogiaram a postura do padre capixaba, que conseguiu, com carisma, reforçar a importância do trabalho dos fotógrafos.>

Além de viralizar, o episódio, que foi divulgado pela própria noiva, também levantou uma discussão sobre o uso excessivo do celular em cerimônias religiosas e celebrações. Muitos usuários relataram já ter passado por situações parecidas e defenderam o pedido do padre. No fim das contas, o recado foi claro e direto do altar: menos tela.>