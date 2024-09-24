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Pablo Marçal diz ter sido viciado em pornografia durante 20 anos

Candidato à Prefeitura de São Paulo falou sobre o assunto em entrevista a canal no YouTube
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 08:31

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB)
O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou ter sido viciado em pornografia durante 20 anos. O assunto veio à tona durante entrevista ao programa Achismos Eleições, comandado por Mauricio Meirelles no YouTube.
Com o mote de responder a perguntas "inusitadas", Marçal afirmava que nunca havia fumado maconha, que nunca ia a baladas e que frequentava muito a igreja na juventude. Foi quando Meirelles perguntou ao ex-coach se ele assistia ao XVideos, portal de conteúdo adulto. O candidato disse que não só consumia, como foi viciado em revistas para maiores de 18 anos.
"Fiquei preso na pornografia por 20 anos", afirmou Marçal. "O sistema dopaminérgico [que garante motivação ao cérebro quando determinadas atividades são realizadas] recebe uma recompensa igual a uma descarga elétrica com pornografia. Pornografia é mais viciante que açúcar. Fiquei preso dos meus 5 anos até os 25."
Hoje, contudo, ele disse que não consome mais este tipo de conteúdo: "Eu desconectei legal; não gasto minha energia com isso".
O candidato aproveitou o espaço para defender a ideia de que o vício em pornografia deve ser levado a sério. "Quase 50 % do tráfego mundial de dados da internet é pornografia. As pessoas estão malucas com recompensa dopaminérgica", disse ele, citando ainda o vício em redes sociais e em jogos de apostas.
Além de Marçal, Meirelles entrevistou Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e Ricardo Senese (UP). No programa, ele aparece junto a uma profissional de RH, que julga se os candidatos são aptos à vaga de prefeito.

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