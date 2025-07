Despedida

Ozzy Osbourne faz último show da carreira com Black Sabbath; saiba como ver

Apresentação do cantor, que tem Parkinson, e formação original da banda fica disponível online, mas é preciso comprar ingresso

Ozzy Osbourne faz seu último show da carreira, com o Black Sabbath, neste sábado (5), na Inglaterra, aos 76 anos. A banda traz a formação original, com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.>

Além deles, a apresentação tem convidados como Slash, do Guns N' Roses, Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, Fred Durst, do Limp Bizkit e Papa V Perpetua, do Ghost, entre outros.>