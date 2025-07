Inusitado

Ney Matogrosso visita Zeca Pagodinho em Xerém e encontro anima fãs da MPB

Artistas celebraram a amizade com passeio de quadriciclo, resenha no sítio e clima descontraído

Conhecido por receber amigos -famosos e anônimos- em seu refúgio em Xerém, na Baixada Fluminense, Zeca Pagodinho abriu as portas de casa para Ney Matogrosso nesta sexta-feira (4). O intérprete de "Sangue Latino" e "Homem com H" compartilhou os registros do encontro em suas redes.>