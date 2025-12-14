Domingo (14) no ES tem festival de samba, Maguzinho e Prainha Vive

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:00
Evento que comemora o Dia Nacional do Samba, com Nego Damoé, Samba da Mesa Branca, LeqSamba, Sol Pessoa, Kayo no Beat e a bateria da Unidos da Piedade. Horário: a partir das 13h. Local: Sambão do Povo. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla e doação de 1kg de alimento.
A melhor tardezinha do verão, com Maguzinho. Horário: 15h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: R$ 20, pelo Lebillet.
Ensaio aberto do espetáculo que aborda a marginalização de corpos negros e pessoas com deficiência. Horário: das 14h às 15h, na Praia de Camburi (na altura do Píer de Iemanjá); e das 19h às 20h, na Vila Natalina da Prainha, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com a presença de convidados especiais. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$30.
Até 21 de dezembro, a beira mar do balneário se transforma em um grande ponto de encontro, repleto de música, gastronomia, esportes e atrações culturais. Ainda haverá uma Feira de Natal, com cerca de 50 expositores, com produtos a partir de R$5. Horário: a partir das 8h. Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta, à beira mar no fim da praia. Entrada: gratuita.
Papai Noel chega em grande estilo: sobrevoa o helicóptero e cruza de jet ski o litoral da Praia da Costa. Há também atividades infantis, apresentações musicais, oficina e mostra de fotografia. Horário: 10h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
"Auto de Natal Noite Feliz", um convite a viajar pela narrativa dos nascimento de Messias, com canções ao vivo. Horário: 19h30. Local: Anfiteatro da Fafi. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 656 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Edição Praça da Âncora, com André Prando, Felipe Peó e DJ Vinny, além de aula de forró e feira Maré Criativa. Horário: a partir das 14h. Local: Praça Almirante Tamandaré, em frente ao Fórum de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Feira independente de arte gráfica, com 19 expositores e mais de 30 artistas. Horário: a partir das 15h. Local: Espaço Ladeira - Edifício Anchieta, Rua Nestor Gomes 277, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Romulo Arantes, Cris e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Cantando Labo B do Samba. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com a banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
A Orquestra de Violões vai garantir muita diversão no fim de semana. Há também opções gastronômicas. Horário: 18h. Local: Mercado de Cariacica. Endereço: R. Manoel Joaquim dos Santos, 770 - Itacibá, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com Pagolife, Resenha do Cris e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: homens R$30 e mulheres de graça.
Patati e Patatá Circo Show, um espetáculo que convida a família toda a entrar na brincadeira e viver de pertinho as aventuras da dupla. Quando: de 6 a 21 de dezembro — sextas às 19h30; sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 – Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: ingressos entre R$ 30 e R$ 160, disponíveis online e na bilheteria.
Show de Flavio Andradde, em um humor afiado com situações da vida que vão da pura diversão ao caos absoluto. Horário: 19h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 50, pelo comediaingressos.
Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Quando: Até 27 de fevereiro. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Quando: até 14 de dezembro. Horários: de terça a sexta, das 8h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Quando: até 4 de janeiro. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade de Vila Velha, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração temática de Natal que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa e brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
Decoração natalina com foco na inclusão composta por árvore de 13 metros, tobogã de seis metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Árvore de oito metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores de artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos. Programa ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: até 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 22h; aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
