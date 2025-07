Novidade na TV

Maurício Meirelles e o humor sem roteiro que chega à Globo: “Fazia falta na TV”

"Aberto ao Público" será exibido por quatro domingos consecutivos, após o Fantástico, com uma proposta inovadora

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de julho de 2025 às 13:00

Leve. Foi assim que o humorista Maurício Meirelles definiu o novo programa de humor da Globo, o "Aberto ao Público", em entrevista para HZ. Com uma roupagem totalmente nova e tendo a plateia como protagonista, o programa reúne Maurício Meirelles, Bruna Louise, Murilo Couto e Thiago Ventura, a partir de 6 de julho.>

Com estilos diferentes de humor, os quatro agregam públicos muito distintos e se juntam com uma só vontade: fazer as pessoas rirem. Para Maurício Meirelles, humorista e um dos idealizadores do Aberto ao Público, o mais difícil foi conciliar as agendas, mas é um trabalho muito tranquilo. "A gente ama fazer isso. A gente tá fazendo uma dinâmica com um bando de gente engraçada que é a plateia, as dinâmicas são favoráveis a ter risada e a galera tá sendo só elas", contou.>

Perguntado sobre como ocorreu a filtragem dos personagens da plateia, Maurício contou que houve uma escolha inicial baseada nos quadros e nas histórias das pessoas, porém, tudo original, sem roteiro. >

"Os quatro elementos que estão no palco já representam uma diversidade, todos trazem públicos diferentes, então a diversidade está presente em quem participa do projeto e também na plateia" Maurício Meirelles

Além dos humoristas, o programa conta ainda com quatro convidados, um a cada episódio, que assumem o papel de "mestre de cerimônias", contando suas histórias e interagindo com a platéia. Para escolher Gracyanne Barbosa, Deborah Secco, Marcos Pasquim e Denílson, alguns pontos foram levados em conta.>

>

"A Deborah Secco é uma questão pessoal, a gente queria muito que ela participasse e ela queria participar. O Denílson acabou de chegar, é do esporte e traz uma galera mais masculina. Marcos Pasquim é um cara das antigas, um galã, a mulherada gosta, e a Gracyanne vem do Big Brother, da galera da academia, loucura pra caramba.">

A gente fez quatro programas, um pra cada área, até pra gente entender o que a galera gosta

Gravado em um teatro na capital de São Paulo, a nova proposta conta com uma participação ativa da platéia, histórias engraçadas e muito improviso, um formato inédito na Globo. >

Maurício afirma que a expectativa é que as pessoas deem risadas, sem um humor de salvar o mundo. "As pessoas já viram esses formatos no teatro, meus colegas fazem por todo o Brasil esse tipo de humor, e a inovação não tá no formato, mas no fato desse tipo de humor voltar à TV. O humor não parou, mas talvez as pessoas queiram ver o que eles veem na internet de forma muito distante, também na TV", contou. >

Ainda segundo o humorista, que participou desde a idealização do programa, "fazia falta esse tipo de comédia na TV.">

Júlia Galter - Se você estivesse na plateia, qual história contaria?

Maurício Meirelles - "Eu ia contar a história de um cara que começou a fazer comédia e, de repente, a Globo contrata ele para fazer um programa depois do Fantástico, com os amigos dele, uma série de liberdade e um quadro que consolidou ele">

Julia Galter - E tem spoiler?

Murilo Couto, Thiago Ventura, Bruna Louise e Maurí­cio Meirelles nas gravações do programa Aberto ao Público Crédito: Globo/Daniela Toviansky

Maurício Meirelles - "Teve uma época que o Denílson foi cotado pra técnico da Seleção Brasileira, há uns dois meses, e ele estava fazendo um post no Instagram super grato. Esse post chegou no mundo inteiro, e nesse dia, o Denílson estava com a gente. Esse é o spoiler do que vai vir">

Os humoristas Fabio Rabin, Luana Zucoloto e Rodrigo Marques também farão participações especiais no programa. O "Aberto ao Público" estreia no dia 6 de julho, e será exibido durante os quatro domingos deste mês, sempre após o Fantástico. >

Este vídeo pode te interessar