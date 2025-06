Ex-BBB

Capixaba Gizelly Bicalho fala sobre distorção de imagem e hábitos extremos

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, 33, desabafou ao falar sobre sua antiga relação conturbada com o corpo e a alimentação

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, 33, desabafou ao falar sobre sua antiga relação conturbada com o corpo e a alimentação. Em uma série de vídeos publicados em seu instagram nesta segunda-feira (30), ela refletiu sobre os hábitos extremos que adotava antes de participar do Big Brother Brasil 20 - muitos deles inspirados por influenciadoras que ditavam padrões irreais de beleza, segundo ela. >

"Já mastiguei comida, senti o gosto e cuspi. Morrendo de vergonha, mas é verdade. Me disseram uma vez que, se eu quisesse comer um doce, era só fazer isso. E eu obedecia. Vivia com culpa, achando que nunca estava magra o suficiente", contou a ex-sister, que hoje afirma ter superado esse comportamento. "Naquela época eu tinha 55 kg e achava que precisava perder mais. Hoje tenho 62 kg e estou feliz com meu corpo.">