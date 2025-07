Famosos

Nasce Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

Mel nasceu na madrugada deste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi

A segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi, chamada Mel, nasceu na madrugada deste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi. A família ainda não publicou registros nas redes sociais.>

Mel é a quarta filha de Neymar. Ele tem Mel e Mavie do relacionamento com Bruna Biancardi, além de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, cuja mãe é Amanda Kimberlly.>