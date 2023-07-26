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Sequelas

Ozzy Osbourne detalha estado de saúde delicado após cancelar shows

Artista diz ter encontrado coágulos nas pernas; ‘Estou batalhando’, afirma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 11:41

O cantor Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, durante show em São Paulo, em 2015
O cantor Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, durante show em São Paulo, em 2015 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A luta de Ozzy Osbourne, 74, pela sua saúde não tem sido fácil. O artista, que sofreu uma queda em 2019, vem enfrentando diversas sequelas que comprometeram sua vida nos palcos. Ele também foi diagnosticado com Parkinson.
No início deste mês, Osbourne cancelou sua participação no festival Power Trip - apresentação que ocorreria em outubro de 2023 e seria a primeira em anos. "Infelizmente, meu corpo está me dizendo que não estou pronto e eu sou muito orgulhoso para que meu primeiro show em 5 anos seja meia-boca", afirmou.
A luta de Ozzy Osbourne, 74, pela sua saúde não tem sido fácil. O artista, que sofreu uma queda em 2019, vem enfrentando diversas sequelas que comprometeram sua vida nos palcos. Ele também foi diagnosticado com Parkinson.
No início deste mês, Osbourne cancelou sua participação no festival Power Trip - apresentação que ocorreria em outubro de 2023 e seria a primeira em anos. "Infelizmente, meu corpo está me dizendo que não estou pronto e eu sou muito orgulhoso para que meu primeiro show em 5 anos seja meia-boca", afirmou.

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