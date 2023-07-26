Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Após ver 'Barbie', mulheres brigam em São Paulo

‘Liguei para a polícia’, afirmou uma delas; conflito acabou em empurrões e tapas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 11:09

Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado
Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Warner Bros
Após uma sessão do filme Barbie, no Bourbon Shopping em São Paulo, uma sala de cinema se tornou cenário de briga. O conflito entre duas mulheres foi registrado em um vídeo que viralizou na última segunda-feira, 24.
Na gravação, enquanto os créditos do filme rolavam, é possível ver as duas discutindo até que o conflito se torna físico: uma delas chega a usar o sapato para agredir a outra.
Nas redes sociais, Melissa Caroline se identificou como uma das mulheres do vídeo e se defendeu. "Cheguei atrasada já [no cinema] e essa família estava sentada no meu lugar", afirmou. "Fiquei em pé por uns 2 minutos mais ou menos esperando eles se arrumarem. Durante o filme, uma criança falava com a mãe dela constantemente alto".
Segundo Melissa, o incômodo foi tanto que ela ligou para a polícia no meio do filme. Em seguida, ela afirma que "a mãe [da criança] e as outras que estavam do lado" começaram a ofendê-la.
"Eu só queria assistir meu filme em paz", conta.

Veja Também

Letícia Cazarré rebate comentários sobre foto em família sem filha

Sósia de Pabllo Vittar viraliza em encontro com cantora e semelhança confunde web

Fãs de Jout Jout se surpreendem com revelação de que ela teve filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados