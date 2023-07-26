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Sósia de Pabllo Vittar viraliza em encontro com cantora e semelhança confunde web

Drag queen Johann trabalha como dublê da artista e registro das duas teve mais de 1,4 milhão de visualizações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 09:35

Pabllo Vittar publica vídeo misterioso em rede social e diz que ‘Nova Era chegou’
Pabllo Vittar Crédito: instagram/@pabllovittar
Um vídeo do encontro de Pabllo Vittar e uma fã no último fim de semana viralizou nas redes sociais. O motivo é a semelhança entre a artista e Vitor Johann, drag queen que atua como sósia de Pabllo.
O encontro aconteceu após um show da cantora em Campinas, no espaço Gate 22. O vídeo das duas juntas teve mais de 1,4 milhão de visualizações no Twitter, em menos de 12 horas.
Nos comentários, internautas até confundiram quem era quem: "Gente, estou passado com a semelhança. O multiverso é real", comentou um. "Lindas as Pabllos", escreveu outro. "Estou chocada com a semelhança. Não sei quem é Pabllo e quem é a sósia", disse uma terceira pessoa.
Ao gshow, a sósia comentou: "Para quem não entendeu, eu vim aproveitar, mas eu vim trabalhar. Foi muito legal, muito incrível. Eu e a mãezinha, a gente se encontrou mais uma vez, sempre bom estar com ela, com todo mundo, energia maravilhosa, ela sempre me trata muito bem".
Johann é influenciadora, modelo e trabalha como dublê de Vittar. No Tiktok, a drag queen possui mais 2,6 milhões de visualizações em um vídeo cantando K.O, de Pabllo.

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